Кабмин согласовал кандидатов на должности глав ОВА в четырех областях

Кабмин внес представления президенту Украины Владимиру Зеленскому о назначении новых глав ОВА в четырех областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко в Telegram.
По словам премьера, Кабмин продолжает кадровые перезагрузки, которые инициировал Зеленский. В частности, сегодня, 6 января, правительство провело собеседования с кандидатами на должности глав Винницкой, Днепропетровской, Полтавской и Черновицкой ОВА.
"По их результатам правительство внесло представление президенту о назначении этих кандидатур на должности глав ОВА", - отметила Свириденко.
По ее словам, задача состоит в том, чтобы усилить стойкость регионов, особенно прифронтовых. Речь о сферах обороны, поддержки ветеранов, образования, работы с промышленностью и развития общин.
Напомним, 3 января президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что в Винницкой, Днепропетровской, Полтавской, Тернопольской и Черновицкой появятся новые главы областных военных администраций. Еще тогда он отмечал, что круг кандидатов был определен.
Уже 4 января Зеленский сообщил, что провел собеседования с кандидатами на должности руководителей пяти областных военных администраций.
Он отмечал, что соответствующие кадровые решения будут приняты в ближайшее время после завершения необходимых формальных процедур.
К слову, на прошлой неделе Зеленский назначил новым руководителем Офиса президента Украины Кирилла Буданова.