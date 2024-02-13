RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кабмин согласовал Гайдая на главу Мукачевской РГА, - источники

Фото: Сергей Гайдай (facebook.com/odalug)
Автор: Иван Носальский

Кабинет министров Украины согласовал назначение Сергея Гайдая, который ранее возглавлял Луганскую областную военную администрацию, главой Мукачевской районной государственной администрации.

Об этом РБК-Украина сообщили источники.

Стоит заметить, что Мукачевскую райгосадминистрацию пока возглавляет Эдгар Токар. 

Обновлено 17:04

Представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук подтвердил, что Кабмин согласовал назначение Сергея Гайдая на должность главы Мукачевской РГА. 

При этом правительство согласовало увольнение Эдгара Токаря с должности главы Мукачевской РГА. 

Что известно о Гайдае 

Стоит заметить, что Сергей Гайдай уже с 2008 года находился на различных государственных должностях. 

В частности, с 2008 по 2010 год он работал помощником депутата Киевсовета Алексея Резникова. 

С 2014 по 2015 год работал советником главы Обуховской РГА в Киевской области.

С 2015 года стал депутатом Мукачевского райсовета. С 8 сентября 2015 года и до 28 ноября 2018 года возглавлял Мукачевскую РГА. 

С 28 октября 2019 года по 15 марта 2023 года он возглавлял Луганскую областную военную администрацию. 

Слухи о новой должности для Гайдая

Уже 16 марта, сразу после увольнения с должности главы Луганской ОВА, Гайдай заявил о том, что его могут назначить послом Украины в Казахстане

После этого СМИ распространили слухи о том, что Казахстан якобы отказал Украине в планах назначить Гайдая посолом. Сам бывший глава Луганской ОВА позже опровергал информацию журналистов.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Закарпатская областьМукачево