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Кабмін погодив Гайдая на голову Мукачівської РДА, - джерела

Фото: Сергій Гайдай (facebook.com/odalug)
Автор: Іван Носальський

Кабінет міністрів України погодив призначення Сергія Гайдая, який раніше очолював Луганську обласну військову адміністрацію, головою Мукачівської районної державної адміністрації.

Про це РБК-Україна повідомили джерела.

Варто зауважити, що Мукачівську райдержадміністрацію поки що очолює Едгар Токар.

Оновлено 17:04

Представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук підтвердив, що Кабмін погодив призначення Сергія Гайдая на посаду голови Мукачівської РДА.

При цьому уряд погодив звільнення Едгара Токаря з посади голови Мукачівської РДА.

Що відомо про Гайдая

Варто зауважити, що Сергій Гайдай уже з 2008 року був на різних державних посадах.

Зокрема, з 2008 до 2010 року він працював помічником депутата Київради Олексія Резнікова.

З 2014 до 2015 року працював радником голови Обухівської РДА у Київській області.

З 2015 року став депутатом Мукачівської райради. З 8 вересня 2015 року та до 28 листопада 2018 року очолював Мукачівську РДА.

З 28 жовтня 2019 року до 15 березня 2023 року він очолював Луганську обласну військову адміністрацію.

Чутки про нову посаду для Гайдая

Вже 16 березня, одразу після звільнення з посади голови Луганської ОВА, Гайдай заявив про те, що його можуть призначити послом України в Казахстані.

Після цього ЗМІ поширили чутки про те, що Казахстан нібито відмовив Україні у планах призначити Гайдая посолом. Сам колишній голова Луганської ОВА пізніше спростував інформацію журналістів.

 

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