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Україна допоможе гасити пожежі в Греції. Зеленський дав доручення

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Київ, Четвер 05 серпня 2021 23:38
Україна допоможе гасити пожежі в Греції. Зеленський дав доручення Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Україна допоможе гасити масштабні пожежі в Греції. Президент Володимир Зеленський дав доручення Кабміну.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter президента України.

Уряду доручено відправити українських пожежників з необхідним обладнанням.

"У п'ятницю Кабінет міністрів повинен прийняти рішення про відряджання 100 наших досвідчених пожежників з необхідним обладнанням на допомогу", - йдеться в повідомленні.

27 липня у Греції спалахнули лісові пожежі. Температура в окремих регіонах країни сягає позначки 45 градусів.

Втім, масштабні пожежі вирують не лише в Греції, але і в Туреччині, Італії й Албанії. Група реагування на стихійні лиха ЄС обіцяє надіслати пожежників та літаки усім країнами, які наразі борються з лісовими пожежами.

Відзначимо, інформації про постраждалих внаслідок лісових пожеж у Греції українців немає.

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