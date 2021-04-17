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За перешкоджання перевіркам пожежної безпеки почали штрафувати: названі суми

Новость на русском → Україна, Субота 17 квітня 2021 08:19
За перешкоджання перевіркам пожежної безпеки почали штрафувати: названі суми Фото: перешкоджання перевіркам пожежної безпеки будуть штрафувати (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Україні відсьогодні перешкоджання перевіркам пожежної безпеки каратимуть штрафами. Відповідний закон сьогодні набрав чинності.

Документ вчора був опублікований у виданні "Голос України".

Він набрав чинності з дня, наступного за днем ​​оприлюднення.

Закон вносить нову статтю в Кодекс про адміністративні правопорушення "Створення перешкод для діяльності уповноважених посадових осіб центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд (контроль) у сфері техногенної та пожежної безпеки, в тому числі пов'язаної з проведенням перевірок".

За перешкоджання загрожує штраф в розмірі від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700-3400 гривень), а за повторне порушення протягом року - від 200 до 300 таких мінімумів (3400-5100 гривень).

Як писало РБК-Україна, Рада схвалила цей закон в ході позачергового засідання 30 березня.

Відзначимо, спочатку цим законом співробітникам поліції хотіли дозволити проводити адміністративне затримання до встановлення особи правопорушника, якщо останній перешкоджає перевірці пожбезпеки. Однак до другого читання цю норму вирішили виключити.

Нагадаємо, в кінці січня цей закон прийняли в першому читанні. Підкреслимо, що тоді штрафи були істотно вище - від 17 до 51 тисячі гривень.

Даний проект закону Кабінет міністрів вніс до ВР у кінці липня 2020 року.

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