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Кабмін планує замовити спецлітак для ефективного гасіння пожеж

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Україна, Середа 02 червня 2021 15:39
Кабмін планує замовити спецлітак для ефективного гасіння пожеж Фото: Кабмін планує замовити спецлітак для ефективного гасіння пожеж (Василь Чобиток, wikipedia.org )
Автор: Андрій Василюк

Кабінет міністрів України планує замовити спеціальний пожежний літак, який дасть змогу рятувальникам оперативніше та ефективніше боротися із вогнем. Відповідне рішення підтримали на засіданні Кабміну.

Про це повідомляє прес-служба прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в Telegram.

"Уряд планує замовити спеціальний пожежний літак, який дасть змогу рятувальникам оперативніше та ефективніше гасити пожежі. Відповідне рішення підтримали на засіданні Кабміну", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що окрім підвищення ефективності реагування на пожежі, уряд підтримує українського виробника. Минулого року Міноборони замовило три літаки у ДП "Антонов".

"Вперше за історію незалежності держава закуповує таку кількість літаків вітчизняного виробництва", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на початку травня стало відомо, що міським радам хочуть дозволити утворювати пожежно-рятувальні підрозділи у сільській місцевості. Комітет з питань екологічної політики підтримав відповідний законопроект №5254.

Нагадаємо, в Україні з 17 квітня перешкоджання перевіркам пожежної безпеки почали карати штрафами. Чинності набув відповідний закон.

Як писало РБК-Україна, Верховна рада схвалила цей закон у ході позачергового засідання 30 березня.

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