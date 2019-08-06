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У Мінінфраструктури створять оперативний штаб нафтотрейдерів

Новини » Політика    06.08.2019 - 14:26
У Мінінфраструктури створять оперативний штаб нафтотрейдерів
Фото: Володимир Омелян (РБК-Україна)

В штабі слідкуватимуть за постачанням нафтопродуктів для уникнення дефіциту пального

В Міністерстві інфаструктури України заявили про створення оперативного штабу нафтотрейдерів. Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, в штабі слідкуватимуть за постачанням нафтопродуктів для уникнення дефіциту пального.

"Сьогодні було прийнято рішення сформувати оперативний штаб, який буде працювати на щоденній основі з найбільшими нафтотрейдерами України, з нашими державними компаніями щоб будь-яке проходження маршрута цистернами не було під загрозою", - заявив Омелян.

Нагадаємо, голова правління компанії Євген Кравцов раніше заявляв, що в "Укрзалізниці" заблоковані всі тендери на закупівлю дизельного палива. Кравцов заявив, що в такій критичній ситуації "Укрзалізниця" йде на виняткову і термінову закупівлю партії пального за переговорною процедурою. До процедури будуть залучені Служба безпеки та Національне антикорупційне бюро як спостерігачів.

Крім того, раніше Володимир Омелян заявляв, що Міністерство інфраструктури України планує сконцентрувати роботу навколо сполучення України з країнами Європейського союзу.

 

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