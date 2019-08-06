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Герус: поставки палива з Росії скоротяться вдвічі після введення мит

Новини » Енергетика    06.08.2019 - 14:54
Герус: поставки палива з Росії скоротяться вдвічі після введення мит
Фото: Андрій Герус (Віталій Носач/РБК-Україна)

Скорочення поставок відбудеться вже у серпні місяці

Поставки палива з Росії скоротяться вдвічі після введення мит. Про це заявив представник президента у Кабінеті міністрів Андрій Герус, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, скорочення поставок відбудеться вже у серпні.

"Загалом, поставки російського ресурсу в серпні місяці зменшаться майже вдвічі. Це те, що стосувалось трубопровідного транспорту - буде зменшено з 200 до десь 100 тисяч тонн", - зазначив він.

Представник президента в уряді зазначив, що російський "Лукойл" хотів поставляти в України 80 тисяч тонн дизпалива.

"Ми маємо інформацію, що російський "Лукойл" хотів поставляти в Україну 80 тисяч тонн дизпалива. Раніше він поставляв близько 20 тисяч тонн. Але поки що не отримав дозволів від російського міністерства. Поставки "Лукойл" зупинилися з 1 серпня. Ми бачимо нестабільне джерело поставок. Ми не хочемо мати залежність від якихось рішень. Сьогодні дозвіл є, а завтра немає. Все це тримає ринок у підвішеному стані. Ми хочемо, щоб у нас була стабільна ситуація", - заявив Герус.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив про створення оперативного штабу нафтотрейдерів. Глава МІУ зазначив, що в штабі будуть стежити за поставками нафтопродуктів для уникнення дефіциту пального.

Як писало РБК-Україна раніше, глава правління компанії Євген Кравцов раніше заявляв, що в "Укрзалізниці" заблоковані всі тендери на закупівлю дизельного палива. Він відзначав, що в такій критичній ситуації "Укрзалізниця" йде на виняткову і термінову закупівлю партії пального по переговорній процедурі. До процедури будуть залучені Служба безпеки України і Національне антикорупційне бюро в якості спостерігачів.

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