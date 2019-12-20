Кабмін планує розібратись з бюджетною дисципліною в областях

Фото: Олексій Гончарук (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами Гончарука, 20% освітян та медиків недоотримали заробітні плати

Кабінет міністрів ініціює перевірку нецільового використання коштів в окремих регіонах України через те, що 20% освітян та медиків недоотримали заробітні плати. Про це повідомив глава уряду Олексій Гончарук, передає кореспондент РБК-Україна.

Він запевнив, що на виплату зарплат держава виплатила кошти, однак на місцях з коштами "щось трапилось".

"Проблема про яку я хочу, щоб ви знали - частина заборгованості в окремих областях перед освітянами і перед лікарями. Раніше в листопаді-місяці ми перерозподілили більше 500 млн гривень між областями, щоб покрити 80% проблеми. Залишається ще 20%. Це ті випадки, коли держава перерахувала кошти, а там з ним щось трапилось - внизу", - заявив Гончарук.

Глава уряду наголосив, що кошти з бюджету часто направлялись не на зарплати.

"Зараз ми бачимо, що ще незначна частина заборгованості є. Ми працюємо над тим, щоб вже наступного тижня вона була погашена. Це два окремих питаннях. Ми бачимо, що бюджет виконано, а людям не легше, тому ми будемо розбиратись з бюджетною дисципліною і шукати, хто винен у тому, що гроші реально до людей не дійшли. Це не означає, що на Новий рік люди мають залишитись без зарплат", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін заморозив частину бюджетних виплат через брак грошей.

Як писало РБК-Україна, Гончарук запевнив, що уряд за лічені дні виплатить частину коштів, які підуть на зарплату шахтарям.