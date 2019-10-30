Кабмін планує скасувати обов'язкові трудові книжки до кінця року

Фото: Дмитро Дубілет (РБК-Україна)

Для оформлення на роботу необхідним буде паспорт і ІПН

Кабінет міністрів України планує до кінця 2019 року реалізувати законопроект про скасування обов'язкових трудових книжок. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра Кабінету міністрів Дмитра Дубілета "Європейської правді".

За словами Дубілета, уряд почав розробляти законопроект і постанову про скасування обов'язковості трудових книжок.

"Ми зібрали чат, колеги написали законопроект і постанову, ми тиждень тому пустили їх в роботу. Я сподіваюся, що в цьому році зможемо реалізувати", - сказав міністр.

Дубілет зазначив, що згідно законопроекту, роботодавцеві не потрібно буде вимагати трудову книжку. При оформленні на роботу достатньо буде принести паспорт та ідентифікаційний номер платника податків. При цьому він зазначив, що не буде повного скасування трудової книжки, але роботодавець не зобов'язаний зберігати документ, і не буде вимагати його.

Нагадаємо, 9 жовтня Дмитро Дубілет анонсував запуск в роботу законопроект про скасування трудових книжок в Україні.

Також РБК-Україна повідомляло, що в 2015 році організація EasyBusiness опублікувала інфографіку, згідно з якою скасування трудових книжок дозволить Україні заощадити близько 500 млн гривень на рік.