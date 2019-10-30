ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кабмін планує скасувати обов'язкові трудові книжки до кінця року

Новини » Політика    30.10.2019 - 12:00
Кабмін планує скасувати обов'язкові трудові книжки до кінця року
Фото: Дмитро Дубілет (РБК-Україна)

Для оформлення на роботу необхідним буде паспорт і ІПН

Кабінет міністрів України планує до кінця 2019 року реалізувати законопроект про скасування обов'язкових трудових книжок. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра Кабінету міністрів Дмитра Дубілета "Європейської правді".

За словами Дубілета, уряд почав розробляти законопроект і постанову про скасування обов'язковості трудових книжок.

"Ми зібрали чат, колеги написали законопроект і постанову, ми тиждень тому пустили їх в роботу. Я сподіваюся, що в цьому році зможемо реалізувати", - сказав міністр.

Дубілет зазначив, що згідно законопроекту, роботодавцеві не потрібно буде вимагати трудову книжку. При оформленні на роботу достатньо буде принести паспорт та ідентифікаційний номер платника податків. При цьому він зазначив, що не буде повного скасування трудової книжки, але роботодавець не зобов'язаний зберігати документ, і не буде вимагати його.

Нагадаємо, 9 жовтня Дмитро Дубілет анонсував запуск в роботу законопроект про скасування трудових книжок в Україні.

Також РБК-Україна повідомляло, що в 2015 році організація EasyBusiness опублікувала інфографіку, згідно з якою скасування трудових книжок дозволить Україні заощадити близько 500 млн гривень на рік.

Кабмін підписав меморандум про покриття всієї території України інтернетом Кабмін виділив 300 млн гривень на доступне житло для ВПО
Новини України Кабінет Міністрів Українитрудоустройство
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся