У Кабміні планують скасувати 40% форм Держстату, які надають підприємства

Уряд не збиратиме інформацію, яка вже є у держави
Уряд планує скасувати 43 з 110 обов'язкових форм, які українські підприємства надають Держслужбі статистики. Про це повідомив в Telegram міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет.
За його словами, рішення про скасування надання форм було прийнято після аудиту, який проводили останні кілька місяців. У підприємств не будуть збирати ту інформацію, яка і так є у держави, а також ту, яка не використовується для прийняття управлінських рішень.
"За цими критеріями ми бачимо, що зможемо скасувати 43 форми (всього їх 110). При цьому це не вплине на якість і обсяги інформації, яку для держави готує Держстат", - заявив Дубілет.
Зокрема, планується скасувати такі форми:
Нагадаємо, раніше Кабмін запустив сервіс безпаперових квитанцій. Він дозволить громадянам надавати квитанції про оплату Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП) в електронному форматі. При цьому збережеться можливість використання і паперових квитанцій.
Також РБК-Україна писало, що в уряді анонсували зміна, яке полегшить процедуру нарахування зарплати, якщо працівники підприємства мають рахунки в різних банках.