Кабмин создал комиссию по выделению средств на восстановление Украины
В Украине заработает комиссия, которая будет рассматривать вопрос о выделении средств из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии России.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании.
"Это Фонд, через который Кабмин финансирует основные проекты восстановления. Созданная комиссия будет рассматривать проекты, которые подают ответственные ведомства. Возглавит эту комиссию вице-премьер-министр по восстановлению", - пояснил Шмыгаль.
По словам премьера, важным элементом работы комиссии станет то, что информация о проектах будет открытой. То есть, каждый украинец сможет проверить на что именно тратятся средства в рамках программы восстановления. Это, в свою очередь, сможет добавить элемент прозрачности, который поможет сформировать уровень доверия между государством и украинцами.
"В этом году планируем реализовать проекты восстановления на 14 млрд долларов. И одним из пяти приоритетов быстрого восстановления является помощь малому и среднему бизнесу для восстановления нашей экономики. Прежде всего речь о программах льготного кредитования, а также о безвозвратных грантах еРобота", - отметил Шмыгаль.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Кабинет министров также принял постановление, согласно которому определены шесть населенных пунктов, восстановление которых будет происходить комплексно и по новым принципам .
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.