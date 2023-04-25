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Кабмин создал комиссию по выделению средств на восстановление Украины

Новина українською →
Вторник 25 апреля 2023 15:21
Кабмин создал комиссию по выделению средств на восстановление Украины Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине заработает комиссия, которая будет рассматривать вопрос о выделении средств из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии России.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании.

"Это Фонд, через который Кабмин финансирует основные проекты восстановления. Созданная комиссия будет рассматривать проекты, которые подают ответственные ведомства. Возглавит эту комиссию вице-премьер-министр по восстановлению", - пояснил Шмыгаль.

По словам премьера, важным элементом работы комиссии станет то, что информация о проектах будет открытой. То есть, каждый украинец сможет проверить на что именно тратятся средства в рамках программы восстановления. Это, в свою очередь, сможет добавить элемент прозрачности, который поможет сформировать уровень доверия между государством и украинцами.

"В этом году планируем реализовать проекты восстановления на 14 млрд долларов. И одним из пяти приоритетов быстрого восстановления является помощь малому и среднему бизнесу для восстановления нашей экономики. Прежде всего речь о программах льготного кредитования, а также о безвозвратных грантах еРобота", - отметил Шмыгаль.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Кабинет министров также принял постановление, согласно которому определены шесть населенных пунктов, восстановление которых будет происходить комплексно и по новым принципам .

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