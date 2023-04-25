ua ru
Вт, 25 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Кабмин хочет покрыть долги по коммуналке за время оккупации репарациями с РФ

Новина українською →
Украина, Вторник 25 апреля 2023 12:58
Кабмин хочет покрыть долги по коммуналке за время оккупации репарациями с РФ Фото: в зоне оккупации убытки коммунальщиков компенсируют счет репараций с России (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров подал в Верховную раду законопроект об особенностях предоставления некоторых услуг в сфере энергетики и коммунальных услуг в условиях военного положения. Убытки предприятий компенсируют репарациями с России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона №9236 .

Согласно законопроекту, компенсация убытков предприятий на территории, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных РФ, проводится за счет средств от возмещения Российской Федерацией материального ущерба, причиненного вследствие временной оккупации государству Украины.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, предприятия круглосуточно обеспечивают предоставление услуг на таких территориях, однако не получают за них оплату и, соответственно, несут убытки.

"При таких обстоятельствах начисление платы за жилищно-коммунальные услуги осуществляется и счета на их оплату выставляются законным владельцам помещений, принудительно выселенным российскими оккупантами, фактически потребляющими эти услуги", - говорится в документе.

Законопроектом предлагается предоставить Кабинету министров полномочия по определению особенностей деятельности в сферах энергетики и коммунальных услуг и порядок компенсации убытков, полученных предприятиями на территориях, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных Российской Федерацией. февраля 2022 года.

Напомним, украинское правительство готовит законопроект о правовом режиме деоккупированных территорий, где будут описаны все возможные направления.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Украинские бойцы будут учиться, пока США готовят танки Abrams к отправке, - Пентагон
Украинские бойцы будут учиться, пока США готовят танки Abrams к отправке, - Пентагон
DAILY
Михаил Самусь: Западные партнеры больше всего боятся распада России
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Михаил Самусь: Западные партнеры больше всего боятся распада России