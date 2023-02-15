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Правительство Швейцарии отказывается конфисковать замороженные активы России

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Берн, Среда 15 февраля 2023 13:51
Правительство Швейцарии отказывается конфисковать замороженные активы России Фото: правительство Швейцарии отказывается конфисковать активы России (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Правительство Швейцарии отказывается конфисковать замороженные российские активы в интересах Украины. Власти объясняют, что это идет в разрез конституции страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Рабочая группа, созданная Министерством юстиции Швейцарии, пришла к выводу, что конфискация активов России "подрывает конституцию страны и существующий правопорядок". В то же время правительство Швейцарии отмечает, что поддержка Украины будет продолжаться независимо от дискуссий по замороженным активам.

Стоит отметить, что Швейцария придерживается на протяжении десятилетий политики нейтралитета. Берн не посылает оружие другим странам или организациям.

Однако недавно СМИ сообщили, что Швейцария может нарушить нейтралитет и снять запрет на экспорт швейцарского оружия в Украину.

Позже появилась информация о том, что Швейцария все же запретила Испании передать две зенитки Украине.

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