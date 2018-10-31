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Кабмін змінив тип акціонерного товариства "Укрзалізниця"

Новини » Політика    31.10.2018 - 15:42
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Тип товариства "Укрзалізниці" змінили з публічного на приватне

Кабінет міністрів України на засіданні 24 жовтня затвердив перейменування "Укрзалізниці" для імплементації кращих практик світового управління. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зокрема, згідно з прийнятими змінами, Публічне акціонерне товариство "Укрзалізниця" змінює тип товариства на приватне. Замість найменування ПАТ "Укрзалізниця" в повному варіанті буде використовуватися акціонерне товариство "Укрзалізниця", в скороченому - АТ "Укрзалізниця".

Передбачається, що реалізація постанови забезпечить приведення установчих документів товариства у відповідність з вимогами законодавства, поліпшить процес корпоративного управління, сприятиме формуванню балансу між акціонером, спостережною радою та правлінням, а також забезпечить залучення потенційних інвесторів.

 

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" закінчила будівництво естакади через дорогу Київ-Харків для потягів до Борисполя.

Крім того, УЗ затвердила назву залізничної станції, яка будується біля аеропорту, - "Бориспіль-аеропорт".

 

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