Кабмін змінив тип акціонерного товариства "Укрзалізниця"

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Тип товариства "Укрзалізниці" змінили з публічного на приватне

Кабінет міністрів України на засіданні 24 жовтня затвердив перейменування "Укрзалізниці" для імплементації кращих практик світового управління. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зокрема, згідно з прийнятими змінами, Публічне акціонерне товариство "Укрзалізниця" змінює тип товариства на приватне. Замість найменування ПАТ "Укрзалізниця" в повному варіанті буде використовуватися акціонерне товариство "Укрзалізниця", в скороченому - АТ "Укрзалізниця".

Передбачається, що реалізація постанови забезпечить приведення установчих документів товариства у відповідність з вимогами законодавства, поліпшить процес корпоративного управління, сприятиме формуванню балансу між акціонером, спостережною радою та правлінням, а також забезпечить залучення потенційних інвесторів.

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" закінчила будівництво естакади через дорогу Київ-Харків для потягів до Борисполя.

Крім того, УЗ затвердила назву залізничної станції, яка будується біля аеропорту, - "Бориспіль-аеропорт".