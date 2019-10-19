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Кабмін передбачив додаткові 350 млн гривень на забезпечення чорнобильців

Новини » Суспільство    19.10.2019 - 01:06
Кабмін передбачив додаткові 350 млн гривень на забезпечення чорнобильців
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Відповідне рішення було прийняте на поточному тижні

Кабінет міністрів України передбачив додаткові 354,6 млн гривень на забезпечення "чорнобильців". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прем'єр-міністра Олексія Гончарука в Facebook.

Він зазначив, що відповідне рішення було прийняте на поточному тижні. Також були виділені додаткові кошти на забезпечення людей з інвалідністю.

"Передбачаємо додаткові 354,6 млн грн на забезпечення "чорнобильців" та 787 млн грн - на забезпечення осіб з інвалідністю технічними засобами реабілітації", - написав Гончарук.

Крім того, він повідомив, що найближчим часом уряд подасть новий законопроект про статус ветеранів і їхні соціальні гарантії.

"Ми візьмемо під захист і членів сімей полеглих воїнів. Ми створюємо Раду родин загиблих при Мінветеранів - для нас важливо разом розслідувати загибель наших військових. Це буде під моїм особистим контролем", - додав прем'єр-міністр.

Раніше Кабінет міністрів України підвищив компенсації на лікування чорнобильців в санаторіях та оздоровчих закладах.

РБК-Україна повідомляло, що минулого року на соціальні програми для чорнобильців було виділено 2 млрд гривень.

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