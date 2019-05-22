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Кабмін виділив 32 млн гривень на аудит "Укроборонпрому"

Новини » Політика    22.05.2019 - 12:07
Кабмін виділив 32 млн гривень на аудит "Укроборонпрому"
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Кабмін вносить до парламенту проект закону щодо прозорої роботи "Укроборонопрому"

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив про внесення до парламенту проект закону щодо прозорої роботи "Укроборонопрому", закупівель у цій сфері. Про це він написав у Twitter.

Гройсман додав, що Кабмін виділяє 32 млн грн для аудиту "Укроборонопрому".

"Вносимо до Парламенту проект закону щодо прозорої роботи "Укроборонопрому", закупівель у цій сфері. Також виділяємо на поворотній основі 32 млн грн для "Укроборонопрому", щоб компанія розпочала глибокий фінансовий аудит своєї діяльності", - написав прем'єр.  

Нагадаємо, чинний президент Петро Порошенко ще 17 квітня заявив, що аудит "Укроборонпрому" розпочався. За словами Порошенка, аудит "коштує мільйони доларів, які треба сплатити з державного бюджету"

"Аудит почався з того, що прийнято відповідне рішення РНБО, яким зобов'язали "Укроборонпром" надати необхідні документи, в тому числі мова йде про зняття грифа секретності, і відібрати тих аудиторів, які будуть мати доступ до державної таємниці", - підкреслив Порошенко

Зазначимо, Порошенко підписав указ про аудит "Укроборонпрому" ще в середині березня після резонансного журналістського розслідування про корупційні схеми.

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