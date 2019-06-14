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США заявили про важливість прозорого аудиту "Укроборонпрому"

Новини » Політика    14.06.2019 - 15:27
США заявили про важливість прозорого аудиту "Укроборонпрому"
Фото (facebook.com/rnbou)

Секретар РНБО провів зустріч з тимчасово повіреним у справах США Христиною Квін

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олександр Данилюк провів зустріч з тимчасово повіреним у справах США в Україні Крістіною Квін. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт РНБО.

Співрозмовники обговорили стан і перспективи реформування сектору безпеки і оборони. На зустрічі також обговорювалися питання розширення двосторонньої співпраці з США.

Данилюк назвав серед пріоритетів у роботі РНБО військову реформу, а також реформування "Укроборонпрому", поставки якісної зброї і техніки для української армії, енергетичну безпеку, кібербезпеку, реформу СБУ і розвідувальних органів.

Також Данилюк заявив, що "РНБО має стати майданчиком, яка здатна оперативно реагувати на всі можливі проблеми".

У свою чергу Квін відзначила прогрес у реалізації оборонної реформи в Україні, підкреслила важливість проведення прозорого міжнародного аудиту "Укроборонпрому", і запевнила у незмінності підтримки США на геополітичній арені.

Нагадаємо, 31 травня Христина Квін прибула в посольство США в Україні на посаду тимчасово повіреного у справах США в травні 2019 року.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив про внесення до парламенту проект закону щодо прозорої роботи "Укроборонопрома", закупівель у цій сфері. За його словами, Кабмін виділяє 32 млн грн для аудиту "Укроборонопрома".

Раніше РБК-Україна писало, що п'ятий президент України Петро Порошенко ще 17 квітня заявив, що аудит "Укроборонпрому" розпочався. За словами Порошенка, аудит "коштує мільйони доларів, які треба сплатити з бюджету".

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