Кабмін опублікував постанову про продовження карантину до 22 червня

Фото: людина в масці (РБК-Україна)

Рішення про продовження карантину в Україні було прийнято 20 травня

Кабінет міністрів України опублікував постанову про продовження карантину з ослабленнями. Так, карантин у країні був продовжений на місяць до 22 червня.

Відповідний документ опублікований на сайті уряду.

Документом передбачається встановлення з метою запобігання COVID-19 з 22 травня до 22 червня карантину, "продовживши на всій території України дію карантину, встановленого постановою Кабінету міністрів України від 11 березня 2020 № 211".

Згідно з постановою, у регіонах, у яких встановлено карантин, застосовуються певні протиепідемічні заходи, а також заходи, що додатково встановлені органами державної влади і органами місцевого самоврядування в межах компетенції.

У той же час зазначається, що головним санітарним лікарем України розробляються і затверджуються протиепідемічні заходи, які визначають особливості здійснення діяльності суб'єктами господарювання на період карантину.

Нагадаємо, 20 травня на засіданні Кабмін продовжив карантин в Україні до 22 червня і схвалив деякі послаблення. Зокрема, з 25 травня в Україні дозволять відновити роботу метро, а вже з 22 травня планують запустити громадський транспорт.

Крім того, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що послаблювати карантин в Україні будуть в 5 етапів. При цьому в кожній області країни послаблювати карантин будуть по-різному в залежності від епідемічної ситуації.

Автор: Валерія Мрачковська