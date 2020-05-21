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Кабмин опубликовал постановление о продлении карантина до 22 июня

Новости » Коронавирус     21.05.2020 - 21:49
Кабмин опубликовал постановление о продлении карантина до 22 июня
Фото: человек в маске (РБК-Украина)

Решение о продлении карантина в Украине было принято 20 мая

Кабинет министров Украины опубликовал постановление о продлении карантина с ослаблениями. Так, карантин в стране был продлен на месяц до 22 июня.

Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Документом предусматривается установление с целью предотвращения COVID-19 с 22 мая до 22 июня карантина, "продлив на всей территории Украины действие карантина, установленного постановлением Кабинета министров Украины от 11 марта 2020 № 211".

Согласно постановлению, в регионах, в которых установлен карантин, применяются определенные противоэпидемические мероприятия, а также мероприятия, дополнительно установленные органами государственной власти и органами местного самоуправления в пределах компетенции.

В то же время отмечается, что главным санитарным врачом Украины разрабатываются и утверждаются противоэпидемические мероприятия, которые определяют особенности осуществления деятельности субъектами хозяйствования на период карантина.

Напомним, 20 мая на заседании Кабмин продлил карантин в Украине до 22 июня и одобрил некоторые послабления. В частности, с 25 мая в Украине позволят возобновить работу метро, а уже с 22 мая планируют запустить общественный транспорт.

Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что ослаблять карантин в Украине будут в 5 этапов. При этом в каждой области страны ослаблять карантин будут по-разному в зависимости от эпидемической ситуации.

Автор: Валерия Мрачковская

Теги Новости Украины Кабинет Министров Украиныпостановлениекарантин
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