У Мінінфраструктури назвали умови відновлення роботи транспорту

Фото: громадський транспорт в умовах карантину (РБК-Україна)

Для відновлення транспорту протягом тижня має бути менше 12 нових захворювань COVID-19 на 100 тисяч населення

Відновлення роботи громадського транспорту, починаючи з 22 травня, можливо за певних умов. Зокрема, протягом тижня має бути скорочення нових випадків захворювання коронавірусом.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій в Facebook.

Відновлення транспорту дозволено, якщо в регіоні за останні 7 днів на 100 тисяч населення налічується в середньому менше 12 нових випадків COVID-19, при середній кількості ПЛР та ІФА тестів більше 12. Також завантаженість ліжок у лікарнях, куди госпіталізують хворих коронавірусом, повинна становити не менше 50%.

Згідно з рішенням уряду, робота транспорту буде поновлюватися в п'ять етапів:

з 22 травня - регулярні і нерегулярні пасажирські перевезення автомобільним транспортом у міському, приміському, внутрішньообласному і міжнародному сполученні;

з 25 травня - перевезення пасажирів у метро;

з 1 червня - залізничні пасажирські перевезення в міському, регіональному, далекому внутрішньому та міжобласному сполученні;

з 1 червня - міжобласні пасажирські перевезення автомобільним транспортом Якщо перевезення здійснюється в регіон, де ще немає ослаблення карантину, заповненість місць повинна становити не більше 50% за умови розміщення пасажирів з вільним місцем поруч, спереду і ззаду.

з 15 червня - прийняття і відправлення повітряних суден, що виконують регулярні пасажирські перевезення авіаційним транспортом.

При цьому буде збережено вимоги персональної безпеки:

масковий режим;

температурний скринінг працівників;

постійна дезінфекція транспорту.

Нагадаємо, сьогодні Кабінет міністрів продовжив карантин в Україні до 22 червня. При цьому уряд дозволив з 25 травня запустити метро, а з 22 травня - громадський транспорт.

Автор: Игорь Литвиненко