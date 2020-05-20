У Мінінфраструктури назвали умови відновлення роботи транспорту

Для відновлення транспорту протягом тижня має бути менше 12 нових захворювань COVID-19 на 100 тисяч населення
Відновлення роботи громадського транспорту, починаючи з 22 травня, можливо за певних умов. Зокрема, протягом тижня має бути скорочення нових випадків захворювання коронавірусом.
Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій в Facebook.
Відновлення транспорту дозволено, якщо в регіоні за останні 7 днів на 100 тисяч населення налічується в середньому менше 12 нових випадків COVID-19, при середній кількості ПЛР та ІФА тестів більше 12. Також завантаженість ліжок у лікарнях, куди госпіталізують хворих коронавірусом, повинна становити не менше 50%.
Згідно з рішенням уряду, робота транспорту буде поновлюватися в п'ять етапів:
При цьому буде збережено вимоги персональної безпеки:
Нагадаємо, сьогодні Кабінет міністрів продовжив карантин в Україні до 22 червня. При цьому уряд дозволив з 25 травня запустити метро, а з 22 травня - громадський транспорт.
Автор: Игорь Литвиненко