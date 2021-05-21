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Призначено тимчасового в.о. голови "Укравтодору"

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Київ, П'ятниця 21 травня 2021 15:33
Призначено тимчасового в.о. голови "Укравтодору" Фото: "Укравтодор" тимчасово очолив Євген Кузькін (ukravtodor gov ua)
Автор: РБК-Україна

Кабінет міністрів України після призначення Олександра Кубракова міністром інфраструктури визначився з тимчасово виконуючим обов'язки голови "Укравтодору". Ним став Євген Кузькін.

Відповідне розпорядження опубліковано на урядовому порталі.

"Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку голови Державного агентства автомобільних доріг України, виконання обов'язків... на першого заступника голови Євгена Кузькіна", - йдеться в розпорядженні.

Нагадаємо, вчора Верховна рада призначила Кубракова новим міністром інфраструктури. Він пройшов до парламенту на виборах в 2019 році, в листопаді того ж року виграв конкурс на посаду голови "Укравтодору" після звільнення Славомира Новака і склав депутатський мандат.

Попередній міністр інфраструктури Владислав Криклій написав заяву про відставку за власним бажанням і був звільнений рішенням Ради. Як заявив напередодні президент Володимир Зеленський, Криклій залишається в його команді. Він також говорив, що однією з причин звільнення міністра стала ситуація в "Укрзалізниці".

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