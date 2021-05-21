Призначено тимчасового в.о. голови "Укравтодору"

"Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку голови Державного агентства автомобільних доріг України, виконання обов'язків... на першого заступника голови Євгена Кузькіна", - йдеться в розпорядженні.

Нагадаємо, вчора Верховна рада призначила Кубракова новим міністром інфраструктури. Він пройшов до парламенту на виборах в 2019 році, в листопаді того ж року виграв конкурс на посаду голови "Укравтодору" після звільнення Славомира Новака і склав депутатський мандат.

Попередній міністр інфраструктури Владислав Криклій написав заяву про відставку за власним бажанням і був звільнений рішенням Ради. Як заявив напередодні президент Володимир Зеленський, Криклій залишається в його команді. Він також говорив, що однією з причин звільнення міністра стала ситуація в "Укрзалізниці".