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Кабмін схвалив Стратегію інтегрованого управління кордонами


Стратегію ухвалено до 2025 року

Кабінет міністрів України своїм розпорядженням схвалив Національну стратегію інтегрованого управління кордонами до 2025 року. Відповідне рішення було прийняте на засіданні 24 липня, повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе зазначила, що ухвалення стратегії - черговий крок до того, щоб український кордон був прозорим для всіх служб, чия діяльність пов’язана з його перетином, комфортним і зручним для всіх, хто його перетинає або переміщує товари, і безпечним.

"Йдеться про повну взаємодію між митницею, прикордонниками, Збройними силами, регіональною і місцевою владою та ін. Стратегія покликана ефективно імплементувати принципи інтегрованого управління кордонами, проголошені Угодою про асоціацію між Україною та Європейським союзом", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, у листопаді 2015 року Кабінет міністрів України затвердив концепцію інтегрованого управління кордонами до 2020 року. Документ був прийнятий у рамках виконання Плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для України.

Як писало РБК-Україна раніше, у серпні 2015 року Євросоюз виділив 8,5 млн євро на підтримку управління кордонами в Україні.

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