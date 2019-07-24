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Кабмин одобрил Стратегию интегрированного управления границами


Стратегия принята до 2025 года

Кабинет министров Украины своим распоряжением одобрил Национальную стратегию интегрированного управления границами до 2025 года. Соответствующее решение было принято на заседании 24 июля, сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе отметила, что принятие стратегии - очередной шаг к тому, чтобы украинская граница была прозрачной для всех служб, чья деятельность связана с ее пересечением, комфортным и удобным для всех, кто ее пересекает или перемещает товары, и безопасным.

"Речь идет о полном взаимодействии между таможней, пограничниками, Вооруженными силами, региональными и местными властями и др. Стратегия призвана эффективно имплементировать принципы интегрированного управления границами, провозглашенные Соглашением об ассоциации между Украиной и Европейским союзом", - указано в сообщении.

Напомним, в ноябре 2015 года Кабинет министров Украины утвердил концепцию интегрированного управления границами до 2020 года. Документ был принят в рамках выполнения Плана действий по либерализации ЕС визового режима для Украины.

Как писало РБК-Украина ранее, в августе 2015 года Евросоюз выделил 8,5 миллионов евро на поддержку управления границами в Украине.

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