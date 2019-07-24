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Кабмін схвалив Стратегію інтегрованого управління кордонами

Новини » Політика    24.07.2019 - 15:45
Кабмін схвалив Стратегію інтегрованого управління кордонами
Фото: засідання Кабміну (Віталій Носач/РБК-Україна)

Стратегію ухвалено до 2025 року

Кабінет міністрів України своїм розпорядженням схвалив Національну стратегію інтегрованого управління кордонами до 2025 року. Відповідне рішення було прийняте на засіданні 24 липня, повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе зазначила, що ухвалення стратегії - черговий крок до того, щоб український кордон був прозорим для всіх служб, чия діяльність пов’язана з його перетином, комфортним і зручним для всіх, хто його перетинає або переміщує товари, і безпечним.

"Йдеться про повну взаємодію між митницею, прикордонниками, Збройними силами, регіональною і місцевою владою та ін. Стратегія покликана ефективно імплементувати принципи інтегрованого управління кордонами, проголошені Угодою про асоціацію між Україною та Європейським союзом", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, у листопаді 2015 року Кабінет міністрів України затвердив концепцію інтегрованого управління кордонами до 2020 року. Документ був прийнятий у рамках виконання Плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для України.

Як писало РБК-Україна раніше, у серпні 2015 року Євросоюз виділив 8,5 млн євро на підтримку управління кордонами в Україні.

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