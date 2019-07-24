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Кабмин одобрил Стратегию интегрированного управления границами

Новости » Политика    24.07.2019 - 15:45
Кабмин одобрил Стратегию интегрированного управления границами
Фото: заседание Кабмина (Виталий Носач/РБК-Украина)

Стратегия принята до 2025 года

Кабинет министров Украины своим распоряжением одобрил Национальную стратегию интегрированного управления границами до 2025 года. Соответствующее решение было принято на заседании 24 июля, сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе отметила, что принятие стратегии - очередной шаг к тому, чтобы украинская граница была прозрачной для всех служб, чья деятельность связана с ее пересечением, комфортным и удобным для всех, кто ее пересекает или перемещает товары, и безопасным.

"Речь идет о полном взаимодействии между таможней, пограничниками, Вооруженными силами, региональными и местными властями и др. Стратегия призвана эффективно имплементировать принципы интегрированного управления границами, провозглашенные Соглашением об ассоциации между Украиной и Европейским союзом", - указано в сообщении.

Напомним, в ноябре 2015 года Кабинет министров Украины утвердил концепцию интегрированного управления границами до 2020 года. Документ был принят в рамках выполнения Плана действий по либерализации ЕС визового режима для Украины.

Как писало РБК-Украина ранее, в августе 2015 года Евросоюз выделил 8,5 миллионов евро на поддержку управления границами в Украине.

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