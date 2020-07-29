Кабмін схвалив прогноз розвитку економіки на наступні три роки

Кабінет міністрів схвалив "Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2021 - 2023 роки". За базовим сценарієм, прогнозується зростання ВВП на рівні 4,6% у 2021 році, на 4,3% у 2022 році, на 4,7% у 2023 році.

Відповідна постанова з доопрацюванням у триденний термін була ухвалена на засідання 29 липня.

"До базового сценарію прогнозу на 2021-2023 роки закладено відновлення позитивного тренду розвитку економіки після значних втрат, що очікуються у 2020 році внаслідок пандемії СОVІD-19 у світі", - йдеться у пояснювальній записці до проекту, який підготувало Мінекономіки.

Основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2020 рік

Згідно з прогнозом, очікується зростання споживчих цін (грудень до грудня) на 7,3% у 2021 році, на 6,2% у 2020 році та 5,3% у 2020 році.

Соціальні стандарти

У прогнозі було змінено параметри державних соціальних стандартів з визначенням мінімальної середньозваженої заробітної плати у 2021 році на рівні 6250 гривень (двоетапне підвищення з 1 січня до 6000 гривень та з 1 липня до 6500 гривень).

Згідно з прогнозом, у 2022 році мінімальна зарплата зросте до 6700 гривень, у 2023 році - до 7176 гривень.

Крім того, очікується зростання середньозваженого посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки на рівні відповідно: 2782 гривень у 2021 році, до 2983 гривень у 2022 році, та 3195 гривень 2023 році.

У прогнозі також закладено зростання середньої зарплати до 13632 гривень у 2021 році, до 15414 гривень у 2022 році, та 17169 гривень 2023 році.

Очікується, що реальна зарплата (з урахуванням інфляції) зросте на 12,1% у 2021 році, на 6,0% у 2022 році, та на 5,1% гривень 2023 році.

Курс долара

Згідно з прогнозом уряду, обмінний курс упродовж 2021 року у середньому ставитиме 29,1 гривень за долар, на кінець року - 28,8 гривень.

Нагадаємо, згідно з чинним макропрогнозом, який підготувало Мінекономіки, а 29 березня затвердив Кабінет міністрів, реальний ВВП України впаде в 2020 році на 4,8%.

Зазначимо, на початку червня Міжнародний валютний фонд (МВФ) погіршив прогноз падіння реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2020 році до 8,2%.