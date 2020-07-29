В уряді спрогнозували зростання мінімальної зарплати та виплат бюджетникам

Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

У наступному році очікується двоетапне підвищення

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства дало прогноз зростання мінімальної зарплати та ставки Єдиної тарифної сітки. Різке зростання очікується у 2021 році, після чого темпи уповільняться.

Відповідний проект постанови "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021 - 2023 роки" міститься у порядку денному засідання Кабміну на 29 липня.

Як зазначається в пояснювальній записці, у проекті було змінено параметри державних соціальних стандартів з визначенням мінімальної середньозваженої заробітної плати у 2021 році на рівні 6250 гривень (двоетапне підвищення з 1 січня до 6000 гривень та з 1 липня до 6500 гривень).

Згідно з прогнозом, у 2022 році мінімальна зарплата зросте до 6700 гривень, у 2023 році - до 7176 гривень.

Крім того, очікується зростання середньозваженого посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки на рівні відповідно: 2782 гривень у 2021 році , 2983 гривень у 2022 році, та 3195 гривень 2023 році.

Як повідомляло РБК-Україна, уряд планує підвищити з 1 вересня 2020 року ставку працівника першого тарифного розряду з 2 102 гривень до 2 225 гривень.

Нагадаємо, Кабінет міністрів погодив підвищення мінімальної зарплати в Україні.

Згідно з графіком підвищення мінімальної зарплати очікується, що 1 вересня вона зросте до 5000 гривень, з 1 січня 2021 року підніметься до 6000 гривень, а з 1 липня - до 6500 гривень.