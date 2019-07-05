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Кабмін схвалив заходи щодо реформування Податкової та Митної служб

Новини » Фінанси    05.07.2019 - 14:04
Кабмін схвалив заходи щодо реформування Податкової та Митної служб
Фото: засідання Кабміну (Віталій Носач/РБК-Україна)

У плані передбачені заходи із стимулювання добровільної сплати податків та розвитку податкових сервісів

Кабінет міністрів України на своєму засіданні схвалив План заходів щодо реалізації концептуальних напрямів реформування системи органів, що реалізують державну податкову та митну політику. Відповідне рішення було прийнято у ході засідання уряду у п'ятницю, 5 липня, передає кореспондент РБК-Україна.

У пояснювальній записці наголошується, що податкова реформа частково поліпшила ситуацію щодо податкового навантаження на бізнес та адміністрування податків, проте потреба у подальших ефективних заходах для усунення системних недоліків у системі адміністрування податків усе ще залишається значною.

"Існує необхідність проведення радикальної реформи системи органів, що реалізують державну податкову та митну політику, спрямованої на підвищення результативності та ефективності їх функцій та оптимізацію структури, що має вирішальне значення для досягнення сучасних міжнародних стандартів діяльності зазначених органів", - вказано у записці.

Проектом розпорядження передбачається затвердити План заходів щодо реалізації концептуальних напрямів реформування системи органів, що реалізують державну податкову та митну політику.

Планом передбачаються заходи з:

  • оптимізації організаційної та функціональної структури служб;
  • удосконалення процедури адміністративного оскарження;
  • управління інформаційними системами та технологіями;
  • розвитку персоналу, реформи для забезпечення доброчесності та антикорупційних заходів;
  • прозорості та контрольованості реформ;
  • стимулювання добровільної сплати податків, розвиток податкових сервісів;
  • управління ризиками, податковий контроль та аудит;
  • удосконалення роботи, спрямованої на погашення податкового боргу;
  • протидії розмиванню податкової бази та посилення функції аналізу трансфертного ціноутворення;
  • сприяння безпеці та міжнародній торгівлі, включаючи спрощення та гармонізацію митних процедур;
  • сприяння ефективному справлянню митних платежів;
  • розвитку інфраструктури, електронних технологій та сервісів для міжнародної торгівлі;
  • захисту суспільства, громадського здоров'я та безпеки навколишнього середовища та боротьба з незаконним переміщенням наркотиків та зброї;
  • підвищення ефективності міжнародного митного співробітництва.

Нагадаємо, на початку березня уряд схвалив розподіл Державної фіскальної служби на Державну митну службу і Державну податкову служу. За результатами конкурсу главою Державної податкової служби було призначено Сергія Верланова.

Як писало РБК-Україна у кінці червня, комісія вищого корпусу державної служби рекомендувала Кабінету міністрів призначити главою Державної митної служби першого заступника міністра економічного розвитку і торгівлі Максима Нефьодова.

Нефьодов запропонував скоротити кількість митниць в п'ять разів Українці назвали п'ять першочергових реформ
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