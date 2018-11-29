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МВФ схвалив ключові показники держбюджету-2019 для подальшого співробітництва, - Порошенко

Новини » Політика    29.11.2018 - 03:28
МВФ схвалив ключові показники держбюджету-2019 для подальшого співробітництва, - Порошенко
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко повідомив, що введення воєнного стану не вплине на взаємодію з МВФ

Президент України Петро Порошенко повідомив, що ключові показники державного бюджету України на 2019 рік відповідають вимогам Міжнародного валютного фонду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в Twitter.

Про це стало відомо після телефонної розмови між Порошенко та розпорядником фонду Крістін Лагард.

"Згідно з попередніми оцінками МВФ, ключові показники Державного бюджету України на 2019 рік відповідають погодженим з Фондом параметрами", - заявив президент України.

Повідомляється, що Крістін Лагард підтвердила, що МВФ готовий надати Україні відповідну технічну допомогу в питанні реформування фіскальної політики й податкового адміністрування.

Також окремо було підкреслено, що введення воєнного стану не вплине на взаємодію з МВФ.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Порошенко планує провести переговори з головою МВФ. Президент, зокрема, зазначив, що попри військовий стан, жодна програма допомоги від МВФ та Світового банку скасована не буде.

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Новини України Порошенко ПетроМВФБюджет 2019
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