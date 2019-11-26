"Нафтогаз" встановив ціни на газ у грудні

Фото: Нафтогаз Віталій Носач, РБК-Україна)

Після кількох місяців зростання ціни на збереглися на колишньому рівні

НАК "Нафтогаз України" у грудні встановив ціну на газ для промислових споживачів та інших господарюючих суб'єктів. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, в порівнянні з цінами на листопад 2019 року, у грудні ціни не зміняться.

Запропоновані ціни на природний газ з ресурсу компанії диференційовані в залежності від обсягів закупівлі та умов оплати.

В залежності від цих показників, що "Нафтогаз" пропонує газ за ціною 5 861,00 - 6 463,00 грн/тис. куб. м (без ПДВ і витрат на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами).

Нагадаємо, "Нафтогаз" підвищив ціни на газ для промисловості в листопаді на 18,4-19,6%. Після цього "Нафтогаз" підвищив ціни для населення на 14,7%.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів 5 червня прийняв постанова №485, яке вводить нову формулу для розрахунку ціни газу для населення. Ціною газу за ПСО повинна бути найнижча ціна серед чотирьох показників: ціни для комерційних споживачів за минулий місяць, середньої митної вартості газу за минулий місяць, середньозваженої ціни на Українській енергетичній біржі і ціни за урядовою постановою №867 від 19 жовтня 2018 року.