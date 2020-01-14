Кабмін оголосив тотальний аудит лісгоспів

Найближчим часом в Україні пройде тотальний аудит підприємств, які займаються вирубкою лісу. Про це на брифінгу за результатами наради з представниками територіальних органів Державного агентства лісових ресурсів заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, для перевірок визначили пріоритетні області - Рівненська, Волинська, Чернігівська, Сумська, Закарпатська і район Карпат.

"В цих областях буде проведений тотальний аудит підприємств, які займаються вирубкою лісів, незалежно від форми власності", - заявив Гочарук.

Нагадаємо, раніше парламентський комітет рекомендував Верховній раді прийняти законопроект про внесення змін до Лісового кодексу з приводу проведення національної інвентаризації лісів.

До цього в листопаді набув чинності закон про заборону вирубки лісу на схилах Карпат. Новий закон передбачає встановлення заборони на проведення рубок в національних природних парках, заказниках і продовження заборони на суцільні рубки головного користування в ялицево-букових лісів на крутих схилах Карпатського регіону.