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У Кабміні створили реєстр для отримання дозволів на рубку лісу

Новини » Суспільство    17.10.2019 - 15:24
У Кабміні створили реєстр для отримання дозволів на рубку лісу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Реєстр працюватиме на всій території України

В Україні з'явився електронний реєстр для отримання дозволів на вирубку і заготівлю деревини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державного агентства лісових ресурсів України.

Станом на 16 жовтня, в реєстрі опубліковано 27 тисяч виданих дозвільних квитків на заготівлю та вирубку лісу.

"Це реєстр дозвільних документів, які дають право здійснювати господарську діяльність, пов'язану із заготівлею деревини. Реєстр лісорубних квитків покриває всю територію України. Ми зібрали всі дані в одному місці і почали робити їх більш доступними для громадськості", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що в реєстрі буде присутня онлайн-карта рубок, яку планують ввести до кінця року.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський доручив встановити централізовану систему обліку деревини в державних і комунальних лісгоспах для припинення незаконної вирубки лісу. За його словами відсутність системи обліку є причиною існування сірого ринку деревини.

Також РБК-Україна повідомляло, що Рада посилила покарання за незаконну вирубку лісу. Законом був знижений занадто високий грошовий еквівалент збитку, який є умовою настання кримінальної відповідальності.

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