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Кабмін оголосив тотальний аудит лісгоспів

Новини » Політика     14.01.2020 - 13:59
Кабмін оголосив тотальний аудит лісгоспів
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Аудит проведуть в декількох регіонах

Найближчим часом в Україні пройде тотальний аудит підприємств, які займаються вирубкою лісу. Про це на брифінгу за результатами наради з представниками територіальних органів Державного агентства лісових ресурсів заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, для перевірок визначили пріоритетні області - Рівненська, Волинська, Чернігівська, Сумська, Закарпатська і район Карпат.

"В цих областях буде проведений тотальний аудит підприємств, які займаються вирубкою лісів, незалежно від форми власності", - заявив Гочарук.

Нагадаємо, раніше парламентський комітет рекомендував Верховній раді прийняти законопроект про внесення змін до Лісового кодексу з приводу проведення національної інвентаризації лісів.

До цього в листопаді набув чинності закон про заборону вирубки лісу на схилах Карпат. Новий закон передбачає встановлення заборони на проведення рубок в національних природних парках, заказниках і продовження заборони на суцільні рубки головного користування в ялицево-букових лісів на крутих схилах Карпатського регіону.

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