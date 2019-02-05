Кабмін оприлюднив заяву з приводу усунення Супрун

Члени уряду стурбовані сьогоднішнім рішенням Окружного адміністративного суду Києва про усунення Супрун

Правительство Украины обеспокоено давлением, которое осуществляется с целью остановки реформирования отрасли здравоохранения под руководством команды Министерства здравоохранения. Об этом говорится в заявлении Кабинета министров в связи с решением суда об отстранении и.о. главы Минздрава Уляны Супрун, передает РБК-Украина со ссылкой на "Правительственный портал".

В заявлении говорится, что "с момента прихода в Министерство эта команда объявила войну тем коррумпированным схемам, которые процветали в области годами, и это не главная причина того, почему против Супрун и ее команды была развернута настоящая война".

В Кабмине отмечают, что "Министерством здравоохранения, при поддержке правительства Украины, начато внедрение в отрасли изменений, которые нужно было начинать уже давно".

"Именно этой командой реализуется политика правительства, направленная на внедрение программы доступных лекарств, преодоление коррупционных схем в закупке лекарств, реформирование первичного звена, повышение уровня оплаты труда врачей, внедрение новых требований к качеству подготовки медицинских кадров, развертывание сети кардиоцентров", - говорится в заявлении.

Однако "сегодня все эти усилия ставятся под сомнение, и делается все для того, чтобы вернуть в отрасль те подходы, которые и стали причинами сегодняшних проблем".

Члены правительства "крайне обеспокоены сегодняшним решением Окружного административного суда Киева об отстранении Уляны Супрун от исполнения обязанностей. Это решение будет обжаловано в установленном законом порядке, и мы будем добиваться его отмены в установленном законом порядке".

Напомним, министр Кабинета министров Александр Саенко заявил, что решение суда о запрете Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения обязательно будет обсуждено между членами правительства. В частности, Кабмин обжалует решение суда об отстранении Уляны Супрун.

Добавим, что премьер-министр Владимир Гройсман прокомментировал решение суда о запрете Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения. Как отметил премьер, сейчас нельзя допустить остановки реформы медицинской отрасли и возврата в нее коррупции.

Как сообщало РБК-Украина Окружной административный суд Киева запретил Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения. Решение было принято по итогам рассмотрения иска нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука.

В ноябре 2018 года комитет Верховной рады по вопросам охраны здровья направил проект постановления об увольнении Супрун спикеру Андрею Парубию. Сама же Супрун расценивала такие выпады в свой адрес как "характерный ответ старой системы, которая больше всего стремится сохранить статус-кво".