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Гройсман висловився на підтримку Супрун

Новини » Політика    05.02.2019 - 15:50
Гройсман висловився на підтримку Супрун
Фото: Володимир Гройсман і Уляна Супрун (УНІАН)

Прем'єр розмістив свій пост з хештегом #ПідтримуюСупрун

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман прокоментував рішення суду про заборону Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Гройсмана у Facebook.

Як зазначив прем'єр, зараз не можна допустити зупинки реформи медичної галузі і повернення в неї корупції.

"Ми розпочали зміни. Настав час їх захистити, щоб українці отримували якісні медичні послуги!" - написав він.

Свій пост Гройсман розмістив з хештегом #ПідтримуюСупрун.

Гройсман висловився на підтримку СупрунЯк повідомляло РБК-Україна, Окружний адміністративний суд Києва заборонив Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я. Рішення було ухвалено за підсумками розгляду позову нардепа від Радикальної партії Ігоря Мосійчука.

Міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко в коментарі РБК-Україна сказав, що Кабмін оскаржить рішення суду про відсторонення Уляни Супрун.

Партнер юридичної фірми "Анте" Андрій Гук в коментарі РБК-Україна сказав, що Супрун може спокійно продовжувати працювати, оскільки суд не скасував розпорядження Кабміну про її призначення.

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