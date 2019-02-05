Кабмін оскаржить рішення суду про відсторонення Уляни Супрун

Кабмін обов'язково буде оскаржувати рішення суду

Рішення суду про заборону Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я обов'язково буде обговорено між членами уряду. Про це міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко сказав в коментарі РБК-Україна.

"МОЗ розпочато проведення безпрецедентноі реформи, спрямованої на покращення якості медичного обслуговування громадян. Однозначно будемо оскаржувати рішення та подавати скаргу в Вищу раду правосуддя", - додав він.

Як повідомляло РБК-Україна, Окружний адміністративний суд Києва заборонив Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я. Рішення було ухвалено за підсумками розгляду позову нардепа від Радикальної партії Ігоря Мосійчука.

У той же час в міністерстві заявили, що дізналися про відсторонення Супрун зі ЗМІ. В даний час її команда проводить консультації з юристами.

Нагадаємо, в листопаді 2018 року комітет Верховної ради з питань охорони здоров'я направив проект постанови про звільнення Супрун спікеру Андрію Парубію. Сама ж Супрун розцінювала такі випади на свою адресу як "характерна відповідь старої системи, яка найбільше прагне зберегти статус-кво".