Комітет ВР направить звернення Парубію про розгляд постанови про звільнення Супрун

Фото: Уляна Супрун (РБК-Україна, Віталій Носач)

Постановою також пропонується звільнити замголови МОЗ Лінчевського

Комітет Верховної ради з питань охорони здоров'я направить звернення до голови ВР Андрія Парубія та керівників фракцій і груп з проханням розглянути на засіданні парламенту проект постанови про звільнення в.о. голови Міністерства охорони здоров'я України Уляни Супрун та її заступника Олександра Лінчевського. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційне управління Ради.

Відповідне рішення комітет прийняв на своєму засіданні 6 листопада.

"Комітет прийняв рішення направити звернення до голови Верховної ради та керівників фракцій і груп з проханням включити до порядку денного і розглянути на засіданні парламенту проект постанови "Про невизначення правового статусу керівництва Міністерства охорони здоров'я України, невідповідності займаним посадам та звернення до Кабінету міністрів України щодо звільнення з займаних посад першого заступника міністра охорони здоров'я України Супрун Уляни Надії та заступника міністра охорони здоров'я України Лінчевського Олександра Володимировича", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, на початку жовтня комітет з питань охорони здоров'я підтримав постанову про звернення до Кабінету міністрів про звільнення виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я Уляни Супрун і заступника міністра Олександра Лінчевського.

Як писало РБК-Україна раніше, у квітні Супрун заявила, що рішення комітету Верховної ради з питань охорони здоров'я підтримати проект постанови про її звільнення лише підтверджує правильність проведених відомством реформ.

Додамо, 3 квітня комітет ВР з питань охорони здоров'я рекомендував Раді визнати роботу в.о. глави Міністерства охорони здоров'я Уляни Супрун незадовільною.