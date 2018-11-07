ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Комітет ВР направить звернення Парубію про розгляд постанови про звільнення Супрун

Новини » Політика    07.11.2018 - 15:54
Фото: Уляна Супрун (РБК-Україна, Віталій Носач)
Фото: Уляна Супрун (РБК-Україна, Віталій Носач)

Постановою також пропонується звільнити замголови МОЗ Лінчевського

Комітет Верховної ради з питань охорони здоров'я направить звернення до голови ВР Андрія Парубія та керівників фракцій і груп з проханням розглянути на засіданні парламенту проект постанови про звільнення в.о. голови Міністерства охорони здоров'я України Уляни Супрун та її заступника Олександра Лінчевського. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційне управління Ради.

Відповідне рішення комітет прийняв на своєму засіданні 6 листопада.

"Комітет прийняв рішення направити звернення до голови Верховної ради та керівників фракцій і груп з проханням включити до порядку денного і розглянути на засіданні парламенту проект постанови "Про невизначення правового статусу керівництва Міністерства охорони здоров'я України, невідповідності займаним посадам та звернення до Кабінету міністрів України щодо звільнення з займаних посад першого заступника міністра охорони здоров'я України Супрун Уляни Надії та заступника міністра охорони здоров'я України Лінчевського Олександра Володимировича", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, на початку жовтня комітет з питань охорони здоров'я підтримав постанову про звернення до Кабінету міністрів про звільнення виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я Уляни Супрун і заступника міністра Олександра Лінчевського.

Як писало РБК-Україна раніше, у квітні Супрун заявила, що рішення комітету Верховної ради з питань охорони здоров'я підтримати проект постанови про її звільнення лише підтверджує правильність проведених відомством реформ.

Додамо, 3 квітня комітет ВР з питань охорони здоров'я рекомендував Раді визнати роботу в.о. глави Міністерства охорони здоров'я Уляни Супрун незадовільною.

 

Комітет рекомендує Раді позбавити нардепів пільг при медобслуговуванні Комітет рекомендує ВР заборонити продаж алкоголю та цигарок особам молодше 21 року
Новини України увольнениеВерховна РадаУляна Супрун
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся