Кабмін оприлюднив нову методику посилення карантину: що зміниться

Постанова уряду набирає чинності 22 червня
Кабінет міністрів оновив методику посилення карантину в Україні. Нові правила набудуть чинності у понеділок, 22 червня.
Про це йдеться у постанові уряду, опублікованій на Урядовому порталі.
Так, для посилення карантину було розроблено нову методику. В уряді вирішили відмовитися від показника інцидентності та ввели нові індикатори.
Відповідно до постанови, тепер регіоном зі значним поширенням коронавірусу вважається область, якій наявна одна з таких ознак:
Однак, показник динаміки зростання застосовується у разі реєстрації понад 8 випадків на 100 тисяч населення за останні сім днів.
Карантин посилюється за рішення регіональної комісії ТЕБ та НС, яке ухвалюється з подання головного державного санітарного лікаря регіону. Рішення про посилення карантину скасовується не раніше чим через 7 днів після його ухвалення з урахуванням епідемічної ситуації в регіоні.
Нагадаємо, карантину в Україні продовжили до 31 липня, при цьому регіони можуть самостійно посилювати обмеження.
Крім того, в Кабміні анонсували нову методику посилення карантину.
Автор: Дмитро Левицький