Кабмин обнародовал новую методику ужесточения карантина: что изменится

Кабинет министров обновил методику усиления карантина в Украине. Новые правила вступят в силу в понедельник, 22 июня.

Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном на Правительственном портале.

Так, для усиления карантина разработали новую методику. В правительстве решили отказаться от показателя инцидентности и ввели новые индикаторы.

Согласно постановлению, теперь регионом со значительным распространением коронавируса считается область, в которой имеется один из следующих признаков:

загруженность коек в учреждениях здравоохранения более 50% ;

; среднее количество ПЦР-исследований и ИФА-тестов меньше чем 24 на 100 тысяч населения в течение недели;

на 100 тысяч населения в течение недели; коэффициент выявления случаев коронавируса более 11% ;

; показатель динамики роста случаев COVID-19 свыше 10%.

Однако, показатель динамики роста применяется при регистрации более 8 случаев на 100 тысяч населения за последние семь дней.

Карантин ужесточается по решению региональной комиссии ТЭБ и ЧС, которое принимается по представлению главного государственного санитарного врача региона. Решение об усилении карантина отменяется не ранее чем через 7 дней после его принятия с учетом эпидемической ситуации в регионе.

Напомним, карантина в Украине продлили до 31 июля, при этом регионы могут самостоятельно усиливать ограничения.

Кроме того, в Кабмине анонсировали новую методику усиления карантина.