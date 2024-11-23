Кабмин ограничил срок действия некоторых отсрочек от мобилизации

Правительство установило, что отсрочки, предоставленные решениями Министерства экономики, действуют в течение срока, на который они предоставлены, но не позднее 28 февраля 2025 года. Это также касается отсрочек, предоставленных средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг ("Дія").

После этого срока отсрочки будут аннулированы. Минэкономики должно направить решение об аннулировании отсрочки органам государственной власти, а также Министерству цифровой трансформации и Министерству обороны.

Правительство также уточнило условия аннулирования, в частности, речь идет об увольнении работника, закрытие критически важного предприятия или истечении срока назначения.

Постановление вступает в силу с 1 декабря 2024 года, однако некоторые его пункты вступают в силу со дня публикации документа.