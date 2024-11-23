Кабмін обмежив термін дії деяких відстрочок від мобілізації

Уряд встановив, що відстрочки, надані рішеннями Міністерства економіки, є чинними протягом строку, на який вони надані, але не пізніше ніж до 28 лютого 2025 року. Те саме стосується відстрочок, які були надані засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг ("Дія").

Після цього терміну відстрочки будуть анульовані. Мінекономіки має надіслати рішення про анулювання відстрочки органам державної влади, а також Міністерству цифрової трансформації та Міністерству оборони.

Уряд також уточнив умови анулювання, зокрема, йдеться про звільнення працівника, закриття критично важливого підприємства чи закінчення строку призначення.

Постанова набирає чинності з 1 грудня 2024 року, проте деякі її пункти стають чинними з дня публікації документа.