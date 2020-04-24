Кабмін призначить нових голів Митниці та Податкової найближчим часом

Кабінет міністрів найближчим часом призначить нових голів Державної митної служби і Державної податкової служби. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прем'єр-міністра Дениса Шмигаля в Telegram.

Прем'єр, підтвердив, що уряд звільнив з займаних посад голову ГТС Максима Нефьодова і керівника ДПС Сергія Верланова відповідно до статті 87 (1) закону про "Про державну службу".

"найближчим часом плануємо призначити нових ефективних керівників в ці відомства", - написав Шмигаль.

Раніше РБК-Україна писало, що мовний омбудсмен Тетяна Монахова йде з посади. Вона звільняється через півроку після призначення. При цьому в ЗМІ повідомлялося, що з моменту призначення на посаду Монахова не отримувала заробітну плату, оскільки не було сформовано секретаріат мовного омбудсмена.

Також повідомлялося, що Кабінет міністрів України призначив Олександра Порхуна першим заступником міністра у справах ветеранів. Він воював на Донбасі і в 2015 році отримав звання Героя України.