Кабмін звільнив заступників міністрів з 12 міністерств

Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Всього звільнили 36 можновладців

У середу, 4 вересня Кабінет міністрів України своїми розпорядженнями звільнив 36 заступників і перших заступників міністрів з 12 міністерств. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження на сайті Кабміну.

Зазначається, що з посади заступника міністра аграрної політики і продовольства звільнені Ольга Трофимцева, Віктор Шеремета, Володимир Топчій і Олена Ковальова.

З посади заступника міністра спорту звільнені Микола Мовчан, Ярослав Войтович, Микола Даневич, а з посади першого заступника міністра - Ігор Гоцул.

Посад заступника міністра культури позбулися Юрій Рибачук і Тамара Мазур.

Звільнений заступник міністра інформаційної політики Дмитро Золотухін, а з посади першого заступника міністра звільнили Еміне Джапарову.

Позбулися посад заступники міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк і Олександр Линческий, а також перший заступник міністра Уляна Супрун.

Посад заступника міністра освіти і науки позбулися Роман Гриб і Максим Стріха.

Пост заступника міністра оборони втратив Ігор Павловський, а також заступники міністрів юстиції Світлана Глущенко, Ірина Садовська, Сергій Пєтухов, Іванна Смачило, Іван Ліщина, Денис Чернишов, а з посади першого заступника міністра звільнили Олену Сукманову.

Своїх посад позбулися заступники міністра з окупованим територіям і переміщеним особам Вікторія Вороніна, Юрій Гримчак і Георгій Тука. Також звільнений перший заступник міністра Юсуф Куркчі.



З посади заступника міністра економічного розвитку і торгівлі звільнені Михайло Титарчук і Юрій Бровченко, а посади заступника міністра регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ втратили Лев Перцхаладзе і Тарас Токарський.

З посади першого заступника міністра ветеранів звільнений Григорій Галаган. З посади заступника міністра соцполітики звільнена Олександра Чуркіна.

Нагадаємо, раніше уряд схвалив рішення про остаточну скасування паперового документообігу і перехід на електронний. За словами прем'єр-міністра Алексая Гончарука, це перший крок до повноцінної цифровізації всього документообігу.



Раніше РБК-Україна повідомляло, що Кабмін призначив свого представника у Верховній раді 9 скликання. Ним стала нардеп, яка пройшла в Раду за списком партії "Слуга народу" під номером 29.