Кабмін запровадив електронний документообіг

З 1 жовтня обмін документами відбуватиметься повністю в електронній формі

Кабінет Міністрів України схвалив рішення про остаточне скасування паперового документообігу та перехід на електронний. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Зазначається, що з 1 жовтня обмін документами відбуватиметься повністю в електронній формі.

"Щомісяця державні органи надсилають одне одному тисячі різних документів. Їх доставляють загальні та спеціалізовані поштові служби, бо це насправді тисячі документів. Це скоротить час на доставку і обробку кореспонденції, які будуть приходити через цифрові сервіси, а не доставлятися кур’єрами", - коментує голова Кабміну Олексій Гончарук.

За його словами, це перший крок до повноцінної цифровізації всього документообігу.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ініціює створення Фонду IT Creative, Фонду розвитку людського капіталу, який фінансуватиметься за рахунок податків з ІТ-галузі. Гончарук повідомив, що IT Creative фінансуватиметься за рахунок спеціального збору, який зростатиме від 1% у 2020 році до 5% у 2024 році. Очікується, що Фонд запрацює у 2020 році, а його наповнення складатиме 0,5 млрд грн і буде надалі зростати.

Як повідомляє РБК-Україна, Гончарук назвал сроки запуска земельной реформы. Земельную реформу в Украине запустят ориентировочно через год.