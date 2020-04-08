ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кабмін створив Раду економічного розвитку

Новини » Політика     08.04.2020 - 13:45
Кабмін створив Раду економічного розвитку
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

До ради увійдуть провідні фахівці та науковці

Кабмінет міністів підтримав створення Ради з питань економічного розвитку України, яка об'єднає зусилля державної влади та експертного середовища. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

За словами Шмигаля, до економічної ради увійдуть провідні фахівці та науковці.

"Завданням цього органу буде напрацювання механізмів розв'язання проблемних питань у сфері економіки та створення сприятливих умов для її розвитку", - повідомив голова уряду.

Очолить Раду економічного розвитку сам Шмигаль. Його заступником стане міністр розвитку економіки.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства заявили, що пандемія коронавірусу, яка спровокувала зміни трендів розвитку світової економіки, а також карантин, матимуть серйозні наслідки для економіки України.

Також РБК-Україна повідомляло, що, згідно зі зміненим макропрогнозом, реальний ВВП України впаде у 2020 році на 4,8%, в той час як раніше очікувалося зростання на 3,7%.

Країна почне працювати за два тижні за умови дотримання карантину, - МОЗ "Найгірші з 1945 року": у Франції спрогнозували показники економічного зростання
Новини України економікаразвитие
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся