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Кабмін призначив нових заступників голови МОЗ

Новини » Політика     08.04.2020 - 17:12
Кабмін призначив нових заступників голови МОЗ
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Теряєва була призначена першим заступником, Шаталова і Микичак - заступниками Степанова

Кабінет міністрів призначив Олену Теряеву першим заступником міністра охорони здоров'я, а також Світлану Шаталову та Ірину Микичак в якості заступників голови Моз. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду 8 квітня.

До призначення Теряєва займала посаду директора південного міжрегіонального департаменту Національної служби здоров'я України (НСЗУ), раніше - директором департаменту охорони здоров'я Одеської облдержадміністрації.

"В Міністерстві охорони здоров'я Олена Теряєва буде відповідати зокрема за реформування системи охорони здоров'я, а також за налагодження і координацію процесів у відомстві", - йдеться в повідомленні.

Кабмін призначив нових заступників голови МОЗ

Фото: Олена Теряєва (moz.gov.ua)

Шаталова раніше працювала на керівних посадах в Одеській ОДА, а також у держкомпанії "Газ України" НАК "Нафтогаз". У Моз вона буде відповідати за фінансово-економічний напрямок, інвестиції, а також взаємодія з підприємствами.

Кабмін призначив нових заступників голови МОЗ

Фото: Світлана Шаталова (moz.gov.ua)

Микичак до призначення першим заступником Моз. З квітня 2017 по грудень 2019 була керівником департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА.

Кабмін призначив нових заступників голови МОЗ

Фото: Ірина Микичак (moz.gov.ua)

Нагадаємо, 30 березня Верховна рада з другого разу призначила Максима Степанова новим главою Міністерства охорони здоров'я. Степанов замінив на посаді Іллю Ємця.

Також РБК-Україна писало, що Кабмінет міністрів підтримав створення Ради з питань економічного розвитку України, який об'єднує зусилля державної влади та експертного середовища.

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