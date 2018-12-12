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Кабмін визначив умови відбору постачальників електроенергії

Новини » Енергетика    12.12.2018 - 12:50
Кабмін визначив умови відбору постачальників електроенергії
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Схвалено процедуру конкурсу з відбору постачальника універсальних послуг

Кабінет міністрів України затвердив умови проведення конкурсів з відбору постачальників електроенергії - постачальників універсальних послуг та "останньої надії". Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

На сьогоднішньому засіданні уряд затвердив порядки проведення конкурсу з визначення постачальника універсальних послуг та конкурсу з відбору постачальника "останньої надії". Зокрема, визначено умови формування відповідних конкурсних комісій, процедуру конкурсу, а також встановлено кваліфікаційні вимоги до постачальників універсальних послуг і постачальників "останньої надії".

Зазначимо, прийняті постанови у випадку з універсальними послугами дозволять з допомогою конкурсу визначити компанію, яка гарантовано забезпечуватиме електроенергією побутових і малих не побутових споживачів. Другою постановою регламентується відбір постачальника "останньої надії", який буде постачати електроенергію в разі банкрутства або ліквідації чинного постачальника.

 

 

 

Фото: постанови Кабміну

Нагадаємо, згідно опублікованого Мінекономрозвитку консенсус-прогнозу, тарифи на природний газ для населення зростуть на 22,9%, гарячу воду, опалення - на 20% , на електроенергію - на 10%.

 

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