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"Укрінтеренерго" визначили постачальником електроенергії "останньої надії"

Новини » Енергетика    12.12.2018 - 15:26
"Укрінтеренерго" визначили постачальником електроенергії "останньої надії"
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Компанія буде постачальником "останньої надії" до 2021 року

Кабінет міністрів України визначив держпідприємство зовнішньоекономічної діяльності постачальником "останньої надії". Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Згідно з розпорядженням, "Укрінтеренерго" визначили постачальником "останньої надії" з 1 січня 2019 року по 1 січня 2021 року. Рішення прийнято для забезпечення безперебійних поставок електроенергії. Зазначимо, за законом про ринок електроенергії угода з постачальником "останньої надії" гарантує поставки протягом 90 днів, якщо споживач не уклав договір з постачальником універсальних послуг.

 

Фото: розпорядження Кабміну

Нагадаємо, Кабмін затвердив умови проведення конкурсу на постачальника "останньої надії" тільки сьогодні, однак раніше парламент ухвалив законодавчі зміни, які встановлювали остаточний термін відділення розподілу електроенергії від поставок на 1 січня 2019 року. Таким чином, "Укрінтеренерго" визначили таким постачальником поза конкурсом.

Крім того, на сьогоднішньому засіданні була схвалена процедура конкурсу з відбору постачальника універсальних послуг.

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