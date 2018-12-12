"Укрінтеренерго" визначили постачальником електроенергії "останньої надії"

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Компанія буде постачальником "останньої надії" до 2021 року

Кабінет міністрів України визначив держпідприємство зовнішньоекономічної діяльності постачальником "останньої надії". Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Згідно з розпорядженням, "Укрінтеренерго" визначили постачальником "останньої надії" з 1 січня 2019 року по 1 січня 2021 року. Рішення прийнято для забезпечення безперебійних поставок електроенергії. Зазначимо, за законом про ринок електроенергії угода з постачальником "останньої надії" гарантує поставки протягом 90 днів, якщо споживач не уклав договір з постачальником універсальних послуг.

Фото: розпорядження Кабміну

Нагадаємо, Кабмін затвердив умови проведення конкурсу на постачальника "останньої надії" тільки сьогодні, однак раніше парламент ухвалив законодавчі зміни, які встановлювали остаточний термін відділення розподілу електроенергії від поставок на 1 січня 2019 року. Таким чином, "Укрінтеренерго" визначили таким постачальником поза конкурсом.

Крім того, на сьогоднішньому засіданні була схвалена процедура конкурсу з відбору постачальника універсальних послуг.