Кабмін призначив нового заступника міністра фінансів

Кабінет міністрів України за поданням міністра фінансів Ігоря Уманського призначив на посаду заступника міністра Світлана Воробей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства фінансів України.

Повідомляється, що Воробей буде відповідати за податкову і митну політику.

Світлана Воробей отримала вищу освіту в Київському національному торговельно-економічному інституті і Класичному приватному університеті. Має ступінь магістра права. У 2014-2015 роках очолювала Управління організації обміну і аналізу інформації Міністерства фінансів України. З 2017 року - заступник керівника секретаріату комітету Верховної ради з питань податкової та митної політики.

Нагадаємо, за останні два тижні уряд призначив двох виконуючих обов'язки голів українських міністерств: Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища і Міністерства культури.

Крім того, 25 березня Любомира Мандзій була призначена тимчасово виконуючого обов'язки міністра освіти і науки.